فن ومشاهير

تراند اليوم : بإطلالة ساحرة.. الفنانة شرين تخطف الأنظار بعد غياب طويل

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سعد عمر 0 تبليغ

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انتشرت خلال الساعات الماضية صور من جلسة تصوير جديدة للفنانة شيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك، خطفت بها أنظار الجميع بعد غياب سنوات.

وأطلت الفنانة شيرين على جمهورها من إحد الشواطئ بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأزرق الزاهي بتصميم واسع وفضفاض وأوف شولدر.

واعتمدت على تسريحة الشعر البني بطريقة ناعمة أعلى الكتف لتبرز جمال أنوثتها.

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وابرزت ملامحها الرقيقة بوضع المكياج ذات الألوان الهادئة، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع إبراز العين باللمسات البسيطة.

و استكملت أناقتها بارتداء الأساور الرقيقة في اليد، والأقراط البسيطة في الأذن.

بإطلالة ساحرة.. الفنانة شرين تخطف الأنظار بعد غياب طويل بإطلالة ساحرة.. الفنانة شرين تخطف الأنظار بعد غياب طويل بإطلالة ساحرة.. الفنانة شرين تخطف الأنظار بعد غياب طويل بإطلالة ساحرة.. الفنانة شرين تخطف الأنظار بعد غياب طويل

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