تراند اليوم : في ذكري رحيل ملك الترسو .. فريد شوقي لقب بأبو البنات وتزوج خمس مرات

تحل اليوم ذكرى رحيل ملك الترسو الفنان فريد شوقى الذي قدم العديد من الأدوار التي ستظل علامة في تاريخ السينما المصرية.

المرأة لعبت دورا كبيرا في حياة ملك الترسو فتزوج خمس مرات الأولى من ممثلة هاوية وهو في الثامنة عشرة من عمره وكانت تغار عليه كثيرًا، والثانية من محامية أحبها كثيرًا وقال لها إن لم تتزوجه سينتحر.

بعد ذلك، قابل “شوقي” زينب عبدالهادي في المعهد الفني، فطلب يدها للزواج، لكنزكي طليمات رفض فكرة زواج الطلبة والطالبات، حتى لا يؤثر على الوضع الدراسي في المعهد، لم يستمر هذا الزواج طويلًا، فعندما وجد “شوقي” أن الوظيفة الحكومية في مصلحة الأملاك تعيق تقدمه الفني، حاول أن يقدم استقالته حتى يتفرغ للسينما، لكن زوجته رفضت الفكرة، فوضعته في مأزق الاختيار الصعب “أما أن يبقى موظفًا، وإما أن يستقيل منها فيخسر زوجته”، فاختار الفن وطلق زوجته.

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بعد فترة، تعرف وحش الشاشة على الراقصة “سنية شوقي”، التي طاردته في كل مكان، وأوقعته في حبائل الحب والزواج، والغيرة المدمرة، ولم يستطع التخلص منها إلا بناء على نصيحة أبوية صادقة من أستاذه يوسف وهبي، بضرورة الابتعاد عنها، خوفًا على مستقبله الفني.

وبعد قدومها من طنطا إلى دنيا الفن بالقاهرة، التقى “شوقي” بهدى سلطان، وتعرف عليها وتزوجها، إلا أن ذلك الزواج لم يستمر، فبعد 20 عاما طالبت هدى الطلاق وكان “شوقي” يرفض، إلا أنها وافق في النهاية بعد تراكم الأزمات.

وتمر الأيام ويلتقي بشريكة حياته الأخيرة، سهير ترك المعجبة بأفلامه في البداية، والتي أصبحت زوجته، وتحولت من مجرد معجبة إلى امرأة تعرف كيف تسعد زوجها، فهي التي أخرجته من أحزانه وأعادت إليه الثقة بنفسه وبفنه، وشاركته حياته حتى مماته، وأنجبت له عبير ورانيا.