تراند اليوم : عاجل.. الموت يفجع المطربة المصرية شذي

نشرت المطربة المصرية شذي على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” منشوراً تعلن فيه رحيل جدها، حيث كتبت قائلة: “البقاء والدوام لله جدي والد أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون فضلا وليس أمرًا قراءة الفاتحة”.

وتلقت شذى العديد من تعليقات المواساة والتعزية من المتابعين وزملائها داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة يذكر أن شذى كانت قد طرحت منذ فترة أغنية “أجمل أوقات” والتي سجلتها خصيصاً بمناسبة عيد الحب، وتنتمي إلى طبيعة الأغاني الرومانسية.

وتم تصوير الأغنية علي طريقة الـ”Video Lyrics” وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية..

والتي ارتدت فيها شذى فستاناً أحمر حتى يتناسب مع أجواء “عيد الحب” وأشرف على الإنتاج محمد حامد في أول عمل يجمعه بشذى، والذي أعلن أن هناك عدداً من الأغاني ستجمع بينهما خلال الفتره المقبلة والتي تحمل عدداً من المفاجآت.