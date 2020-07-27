تراند اليوم : سجن النسا يتسقبل حنين حسام ومودة الأدهم لمدة عامين – تفاصيل

قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام، الشهيرتين بـ”فتيات التيك توك”، بالحبس لمدة سنتين، لكل منهما، لإدانتهما بالتعدي علي قيم المجمتع، وتغريم كل منهما ٣٠٠ ألف جنيه.

كانت النيابة العامة قد التحقيق مع المتهمين، وأمرت يوم 11 يونيو الماضي، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين مودة وحنين، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.