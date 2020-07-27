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تراند اليوم : 6 أفلام وثائقية تفسر أحداث 2020.. أتفرج

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شهد عام 2020 كثيراً من الأحداث المتقلبة من حرائق غابات أستراليا ورحيل مفاجئ لنجوم هوليوود وحتى ظهور وباء عالمي يهدد البشرية بأكملها.

صحيفة “الجارديان” البريطاني، ترصد في التقرير التالي أبرز الأفلام الوثائقية التي تساعدنا في استيعاب أحداث 2020 المأساوية.

1- فيلم Jeffrey Epstein: Filthy Rich

6 أفلام وثائقية تفسر أحداث 2020.. أتفرج

فيلم “جيفري إبستين” وثائقي من إنتاج “نتفليكس” يمتد 4 ساعات، ويتناول فضيحة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين وتورطه في قضايا انتهاك جسدي.

يرصد الفيلم قضية رجل الأعمال المطروحة حالياً، مسلطاً الضوء حول واحدة من أهم قضايا الرأي العام المثارة.

2- فيلم I Am Not Your Negro

6 أفلام وثائقية تفسر أحداث 2020.. أتفرج

فيلم “أنا لست زنجي” وثائقي مبني على مخطوطة جيمس بالدوين غير المكتملة، فاز بجائزة “بافتا”، وتلقى ترشيحاً للأوسكار.

يتناول الفيلم الصراع العرقي في العصر الأمريكي الحديث، ويرتبط بشكل وثيق بحركة “The Black Lives Matter- حياة السود مهمة”.

3- مسلسل The Last Dance

6 أفلام وثائقية تفسر أحداث 2020.. أتفرج

مسلسل The Last Dance وثائقي رياضي يركز على صعود أحد أهم رموز كرة السلة، مايكل جوردان.

بعد رحيل نجم كرة السلة كوبي براينت في بداية هذا العام، لاقى وثائقي “الرقصة الأخيرة” على نتفليكس شعبية كبيرة.

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4- فيلم On the Record

6 أفلام وثائقية تفسر أحداث 2020.. أتفرج

يرتبط الوثائقي بحركتي “MeToo- مي تو” المناهضة للتحرش، و”Black Lives Matter” الداعمة لحقوق السود.

تناولت كثير من الأفلام الوثائقية قضية والاعتداء الجسدي على النساء، إلا أن فيلم “أون ذا ريكورد” الذي ركز على الانتهاكات التي تحدث في صناعة الهيب هوب، كان أكثرهم نجاحاً.

يرصد الفيلم شهادات النساء اللاتي تعرضنّ لانتهاك على يد الكاتب والمنتج الموسيقي الأمريكي راسيل سيمونز، رغم إصرار الأخير على نفي هذه الاتهامات.

5- مسلسل Tiger King

6 أفلام وثائقية تفسر أحداث 2020.. أتفرج

مسلسل وثائقي مشوّق من إنتاج نتفليكس حول مربي الحيوانات المفترسة جو إكزوتيك، وتورطه في قتل الناشطة الحيوانية كارول باسكن.

حقق الوثائقي “تايجر مينج” نجاحاً غير متوقع واحتل قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس فور طرحه، كما أعلنت الشبكة عن تحويله إلى فيلم سينمائي من بطولة نيكولاس كيدج.

6- فيلم For Sama

6 أفلام وثائقية تفسر أحداث 2020.. أتفرج

يجسد الوثائقي المرشح للأوسكار أهوال ما يحدث في سوريا، بنظرة نسائية تناولت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحالي.

استمدت السورية سما الإلهام لفيلمها الوثائقي من حرب سوريا، ونجح الفيلم في أن يصبح الوثائقي الأعلى ترشحاً لجائزة بافتا في التاريخ.

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