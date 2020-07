تراند اليوم : 6 أفلام وثائقية تفسر أحداث 2020.. أتفرج

شهد عام 2020 كثيراً من الأحداث المتقلبة من حرائق غابات أستراليا ورحيل مفاجئ لنجوم هوليوود وحتى ظهور وباء عالمي يهدد البشرية بأكملها.

صحيفة “الجارديان” البريطاني، ترصد في التقرير التالي أبرز الأفلام الوثائقية التي تساعدنا في استيعاب أحداث 2020 المأساوية.

1- فيلم Jeffrey Epstein: Filthy Rich

فيلم “جيفري إبستين” وثائقي من إنتاج “نتفليكس” يمتد 4 ساعات، ويتناول فضيحة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين وتورطه في قضايا انتهاك جسدي.

يرصد الفيلم قضية رجل الأعمال المطروحة حالياً، مسلطاً الضوء حول واحدة من أهم قضايا الرأي العام المثارة.

2- فيلم I Am Not Your Negro

فيلم “أنا لست زنجي” وثائقي مبني على مخطوطة جيمس بالدوين غير المكتملة، فاز بجائزة “بافتا”، وتلقى ترشيحاً للأوسكار.

يتناول الفيلم الصراع العرقي في العصر الأمريكي الحديث، ويرتبط بشكل وثيق بحركة “The Black Lives Matter- حياة السود مهمة”.

3- مسلسل The Last Dance

مسلسل The Last Dance وثائقي رياضي يركز على صعود أحد أهم رموز رياضة كرة السلة، مايكل جوردان.

بعد رحيل نجم كرة السلة كوبي براينت في بداية هذا العام، لاقى وثائقي “الرقصة الأخيرة” على نتفليكس شعبية كبيرة.

4- فيلم On the Record

يرتبط الوثائقي بحركتي “MeToo- مي تو” المناهضة للتحرش، و”Black Lives Matter” الداعمة لحقوق السود.

تناولت كثير من الأفلام الوثائقية قضية التحرش والاعتداء الجسدي على النساء، إلا أن فيلم “أون ذا ريكورد” الذي ركز على الانتهاكات التي تحدث في صناعة الهيب هوب، كان أكثرهم نجاحاً.

يرصد الفيلم شهادات النساء اللاتي تعرضنّ لانتهاك على يد الكاتب والمنتج الموسيقي الأمريكي راسيل سيمونز، رغم إصرار الأخير على نفي هذه الاتهامات.

5- مسلسل Tiger King

مسلسل وثائقي مشوّق من إنتاج نتفليكس حول مربي الحيوانات المفترسة جو إكزوتيك، وتورطه في قتل الناشطة الحيوانية كارول باسكن.

حقق الوثائقي “تايجر مينج” نجاحاً غير متوقع واحتل قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس فور طرحه، كما أعلنت الشبكة عن تحويله إلى فيلم سينمائي من بطولة نيكولاس كيدج.

6- فيلم For Sama

يجسد الوثائقي المرشح للأوسكار أهوال ما يحدث في سوريا، بنظرة نسائية تناولت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحالي.

استمدت السورية سما الإلهام لفيلمها الوثائقي من حرب سوريا، ونجح الفيلم في أن يصبح الوثائقي الأعلى ترشحاً لجائزة بافتا في التاريخ.