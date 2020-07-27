الممثلة الهندية فيجايا لاكشمي تحاول الانتحار

رنا صلاح الدين - حاولت ممثلة الهند فيجايالاكشمي، التي فازت بجائزة فيلم فير لأفضل ممثلة، الانتحار يوم الأحد 26 يوليو، في مسقط رأسها، بحسب ما ذكرته صحيفة abplive.

نشرت الممثلة مقطع فيديو حول محاولتها الانتحار، وادعت فيها أنها أجبرت على اتخاذ هذه الخطوة الجذرية بعد أن واجهت مضايقات من أحد الممثلين الذي تحول إلى العمل السياسي ويدعى سيمان Seeman ومن حزبه وأتباعه.

وبحسب ما ورد، تناولت الممثلة الشابة جرعة زائدة من حبوب ضغط الدم وهي الآن تحت العلاج في مستشفى تشيناي، وفي السياق، كانت المتسابقة السابقة في برنامج بيغ بوس والممثلة جاياشري رامية صديقة فيجايالاكشمي، قد طلبت من مستخدمي الإنترنت ومن الناس التوقف عن الحديث عن صديقتها بسوء.

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كانت الممثلة المعروفة بأفلام مثل Friends وBoss Engira Baskaran قد تصدرت عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، عندما أعلنت علاقتها بسيمان وتحدثت عن التعذيب الذي كانت تواجهه على ايدي الممثل الذي تحول إلى العمل السياسي وأصبح ذا أتباع متشددين.

بعد نشر فيجايالاكشمي الفيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ، هرعت أختها أوشا إلى مقر إقامتها وبمساعدة الممثلة جاياشري رامية، قامتا بأدخالها إلى مستشفى خاص، وأن حالتها مستقرة الآن.

وفقًا لصحيفة إنديان إكسبريس ، قالت شقيقة فيجايالاكشمي أوشا أثناء حديثها مع الصحفيين يوم الأحد ، إن المضايقات المستمرة التي تتعرض لها من سيمان وشريكه، قد دفعت أختها لاتخاذ الخطوة القصوى.