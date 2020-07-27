ايشواريا تغادر المستشفى.. شفاء أجمل أمرأة في العالم من فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - من المعروف للجميع الآن أن أربعة من أفراد عائلة باتشان قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت نتائج الاختبار إيجابية للفيروس لكل من أميتاب باتشان وابنه ابهيشيك باتشان في 11 يوليو.

وبعد ذلك بوقت قصير ، كانت كل من النجمة وملكة جمال العالم السابقة أيشواريا وابنتها أراديا إيجابية. في البداية ، ادخلتا إلى المستشفى حيث لم تظهر عليهما أي أعراض ولكن بعد فترة وجيزة ، تم إدخالهما إلى المستشفى عندما بدأوا في إظهار الأعراض.

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مؤخرًا، غرد ابهيشيك فرحا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لمشاركة أخباره السعيدة مع المتابعين وشارك من خلال تغريدته أن كلا من ايشورايا راي وابنته تم اختبارهما سلبيًا للفيروس وتم خروجهما من المستشفى. ومع ذلك ، سيبقى الابن والاب في المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي الى حين

كتب على تويتر: "شكرا لكم جميعا على صلواتكم المستمرة وتمنياتكم الطيبة. مديون لكم إلى الأبد. ولحسن الحظ ، جاء اختبار ايشواريا واراديا سلبي وخرجتا من المستشفى. ستكونان ن الآن في المنزل. أنا وأبي ما زلنا في المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي. "

يخضع ميغاستار أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك باتشان للعلاج في مستشفى نانافاتي. كل من الثنائي الأب والابن نشيطان جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكانوا يشكرون أتباعهم على صلواتهم وتمنياتهم الطيبة.