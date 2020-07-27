بالنقاب.. أول ظهور للفنانة المعتزلة نجاة الصغيرة في كارثة منزلها.. صور

رنا صلاح الدين - تداول رواد موقع التواصل صورة لسيدة تغطى وجهها جالسه فى الشارع، قيل إنها الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، والتى ظهرت لأول مرة منذ سنوات طويلة بعد اعتزالها الفن.

ظهور الفنانة نجاة في هذه الوضعية جاء بسبب الأمر بإخلاء العقار الذي تسكنه بشارع عزيز أباظة المعهد السويسري سابقا، في منطقة الزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضى مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

نجاة ظهرت خلال الصور وهي ترتدي نقاب، وذكرت بعض التقارير أن نجاة الصغيرة ترتدي نقاباً منذ حوالي أربعة سنوات، حتى لا يتم التعرف عليها من قبل العامة خاصة وأن شكلها تغير بسبب التقدم في العمر.

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يذكر أن آخر أعمال نجاة الصغيرة الفنية عام 2017 عندما طرحت أغنية بعنوان "كل الكلام"، وتحمس الجمهور بشدة لمشاهدة الفيديو كليب لكي يروا نجمتهم المفضلة ولكن خاب ظنهم بعد ظهورها بصور قديمة تم تركيبها على الفيديو.

وفي هذا السياق، قال هاني لاشين المشرف على كليب "كل الكلام" أن سبب عدم ظهور نجاة الصغيرة هو رغبتها الشديدة في أن يحتفظ الجمهور بملامح وجهها المتعارف عليها، كما إنها كان لديها رغبة ملحة أن يستمع محبيها لصوتها ولا يركزون في ملامح وجهها.

كليب "كل الكلام" عادت به الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بعد توقف عن الغناء استمر نحو 15 عاماً، ليتم تصوير الكليب بمشاهد قديمة لها تتوافق مع كلمات الأغنية.

واختارت نجاة الصغيرة عودتها إلى الغناء من خلال هذه الأغنية التي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الكبير طلال، ومن توزيع يحيى الموجي.