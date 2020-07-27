"بلاك ويدو".. تفاصيل جديدة حول وفاة البطلة الخارقة

كشفت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون عن أن تنفيذ فيلم عن شخصية البطلة الخارقة "بلاك ويدو" لم يكن أمراً سهلاً، إذ تطلب عقداً كاملاً لإنجازه.

تدور أحداث فيلم Black Widow "الأرملة السوداء" قبل فيلم Avengers: Infinity War "أفنجرز: إينفنتي وور"، حيث يركز على حياة الجاسوسة ناتاشا رومانوف قبل انضمامها لفريق أفنجرز، وفقاً لموقع "تشييت شييت" الأمريكي.

وصرحت جوهانسون مؤخراً، أنها لم تكن لتنفذ الفيلم لولا جرأة صُناعه وتركيزهم على أعمق تفاصيل الشخصية، الأمر الذي جعلها تتحمس للقيام ببطولة منفردة لأول مرة في تاريخها مع عالم مارفل السينمائي.





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وظهرت جوهانسون لأول مرة بشخصية "بلاك ويدو" عام 2010 في فيلم "Iron Man 2- أيرون مان 2"، ثم ظهرت مجدداً بدور مساعد في فيلم Captain America: Civil War "كابتن أمريكا: الحرب الأهلية"، ثم ظهورها في أجزاء سلسلة "أفنجرز" الأربعة.

وأوضحت جوهانسون أن الفيلم يأتي ضمن المرحلة الرابعة من تاريخ عالم مارفل، إلا أن أحداثه ستعود بالزمن للوراء لتكشف كثيراً من التفاصيل التي لا يعرفها الجمهور عن شخصية "بلاك ويدو".

وتابعت: "أعلم أن الجمهور غضب بشدة من وفاة بلاك ويدو في آخر أفلام سلسلة أفنجرز، لكنني أعدهم بمزيد من الإيضاح والرضا في الفيلم المقبل"، مؤكدة أن الجمهور سيتفهم لماذا اختارت البطلة الخارقة التضحية بنفسها.