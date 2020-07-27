بعد غضب كيم كارداشيان.. كانييه ويست يتراجع ويصالح زوجته

يبدو أن مغني الراب الأمريكي كانييه ويست أخذ قرارًا بالاستمرار في زيجته من نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان والتراجع عن الانفصال، وذلك عقب تدويناته الصادمة الأخيرة.

وتسبب مغني الراب في صدمة لجمهوره مؤخرًا بعد نشره عدة تغريدات على موقع تويتر، تحدث خلالها عن محاولاته المستمرة للانفصال عن زوجته كيم كارداشيان على مدار العامين الماضيين.



ووفقًا لموقع "ديلي ستار" الأمريكي، أثار خطاب ترشح ويست الرئاسي في ولاية كارولاينا الجنوبية، تخوفًا على صحته العقلية، إذ تحدث عن محاولته وزوجته إجهاض ابنتهما الكبرى نورث.

وادعت مجلة "بيبول" الأمريكي، أن كانييه ويست يركز حاليًا على زيجته ومسيرته الموسيقية، بعد اعتذاره العلني لزوجته كيم كارداشيان على أفعاله وتصريحاته الأخيرة.

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ونشر ويست مؤخرًا عدة تدوينات عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، يعتذر من خلالها لزوجته عما بدر منه، بقوله: "لقد ساندتني كثيرًا وكانتِ بجواري، في حين لم أحميها بنفس القدر".

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من المغني، أن الأخير يدرك جيدًا أنه أغضب زوجته ويشعر بالسوء حيال الأمر، خاصةً أنه يحب كيم كثيرًا.

وخاض ويست شهرًا ملحميًا، إذ أعلن في 4 يوليو/تموز الماضي ترشحه لرئاسة أمريكا عام 2020، ومنذ تلك اللحظة بدر عنه كثير من الأفعال والتصريحات الفوضوية.



