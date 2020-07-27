الانتخابات الرئاسية الأمريكية تجمع أبطال "فريندز"

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/7/27 10:45 م بتوقيت أبوظبي
اجتمع أبطال مسلسل Friends "فريندز" من جديد، لتشجيع المعجبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، استخدم الممثلون جينيفر أنيستون (رايتشل) وديفيد شويمر (روس) وماثيو بيري (تشاندلر) ومات لوبلان (جوي) وكورتني كوكس (مونيكا) وليزا كوردو (فيبي) حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه القضية السياسية الاجتماعية.
ونشرت كوردو عبر حسابها الشخصي على "أنستقرام" صورة للأصدقاء مرفقة بتعليق: "لا يسمح الأصدقاء للأصدقاء بتخطي الانتخابات".
وأيدتها كوكس بنشر فيديو عبر حسابها على أنستقرام، تدعو فيه المعجبين للمشاركة في التصويت على رئيس الولايات المتحدة المقبل.
ولحقت بهما جينيفر أنيستون، إذ نشرت صورة لشخصية رايتشل من المسلسل وهي مندهشة وأسفل الصورة تعليق: "عندما تدرك أنه لم يتبق سوى 100 يوم فقط على الانتخابات الأمريكية".
ومن المتوقع أن يبدأ الأصدقاء تصوير الحلقة الخاصة من المسلسل على شبكة HBO ماكس، في شهر أغسطس/آب المقبل، إلا أن الشبكة لم تعلن بعد موعد طرحها.
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