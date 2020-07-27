بالصورة- معتصم النهار يكشف حقيقة إصابته وزوجته بكورونا

في الساعات الماضية، تناقل العديد من النشطاء على مواقع التواصل خبر إصابة الممثل السوري معتصم النهار وزوجته بفيروس كورونا، ما أثار حالة من القلق بين صفوف جمهوره.

إلا ان معتصم النهار وضع النقاط على الحروف ونشر فحص PCR الذي أجراه ليؤكد أنه وعائلته بصحة جيدة.

وقال “النهار”: “لكثرة الاشاعات والاقاويل اضطررت لإدراج نتيجة المسحة الخاصة بمرض كورونا. الحمدالله النتيجة سلبية وانا وعائلتي بألف خير الحمدالله على نعمة الصحة. واتمنى العافية للجميع والشفاء للمرضى”.

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كما نشرت زوجة معتصم النهار الفحص عبر حسابها على انستغرام وكتبت “الحمدالله”.

من جهة أخرى، ما يزال المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، مستمر في التحضيرات لانطلاق تصوير المسلسل الذي يجمع النجمة دانييلا رحمة بالنجم معتصم النهار، وقد تم اختيار اسم DNA للمشروع، المؤلف من ١٠ حلقات للمخرج المثنى صبح والكاتبة ريم حنا.

وقد انضم قبل أيام النجم اللبناني الكبير عمار شلق للمسلسل الذي سينطلق تصويره خلال أيام في بيروت، كما انضمت الممثلة ساشا دحدوح للعمل، ومجموعة من النجوم منهم وسام سعد، روز الخولي، تامار أفاكيان وغيرهم.