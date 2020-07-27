Jul 27, 2020
تفاجأ جمهور النجمة العراقية شذى حسون بنشر عدد من المواقع خبر وفاة جدها، وأنها طلبت من الجمهور الدعاء له بالمغفرة. كاتبة على حسابها الخاص على فايسبوك قائلة: “البقاء والدوام لله جدي والد أمي في ذمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون فضلا وليس أمرًا قراءة الفاتحة”.
وفي زيارة سريعة على حسابات شذى حسون على مواقع التواصل فايسبوك، تويتر وانستغرام نرى انها لم تكتب هذا التعليق بتاتًا، ما دفعنا للتواصل معها للتأكد من صحة الخبر، حيث أكدت شذى لنا ان والد والدها ووالد والدتها توفيا منذ زمن بعيد ولا صحة لهذا الخبر.
وفي بحثنا عن الحقيقة يبدو ان البعض وقع في خطأ تشابه الاسماء لأن المطربة المصرية شذى أعلنت قبل ساعات وفاة جدها، وأرفقت الخبر الحزين بالتعليق الذي ورد في الأعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- شذى حسون لبصراحة: خبر وفاة جدّي حديثًا غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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