شكرا لقرائتكم خبر عن موسم منتظر وفيلم جديد على نيتفلكس فى أغسطس.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر متابعو نيتفلكس شهر أغسطس بتشوق كبير، خاصة بعدما أعلنت المنصة عن طرح الموسم الخامس من سلسلة Lucifer، الذى سيطرح في 21 أغسطس المقبل، على أن يتكون الموسم الجديد من 16 حلقة تطرح على دفعتين، على أن تتكون الدفعة الأولى من 7 حلقات، تطرح دفعة واحدة على المنصة.

ويقترب الفيديو الترويجى الأول للموسم الخامس المنتظر من مسلسل Lucifer، من تحقيق 10 ملايين مشاهدة على الحساب الرسمي للمنصة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

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قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.

أما عن العمل المنتظر الثانى فـ هو فيلم Project Power، في 14 أغسطس المقبل، على أن تصل مدة الفيلم الجديد إلى ساعة و 51 دقيقة، ويدور في إطار أكشن ودراما وخيال علمى، فيلم Project Power من إخراج هنري جوست وارييل شولمان، ومن بطولة جيمي فوكس، جوزيف جوردون ليفيت، دومينيك فيشباك، رودريجو سانتورو، كولسون بيكر (MGK)، ألين مالدونادو، مع إيمي لانديكر، وكورتني ب. فانس، ومن تأليف ماتسون توملين، وإنتاج: إريك نيومان، P.g.a، براين أونكليس، p.g.a، أما عن المنتجون التنفيذيون فـ هم راى انجليك، أورلي-روز ستراوس، سكوت مورجان.

ويدور فيلم Project Power حول انتشار خبر في شوارع "نيو أورلينز" عن وجود حبة جديدة غامضة، تكسِب كل من يتناولها قوًى خارقة تميزه عن غيره ممن يجربها، وتتمحور حبكة القصة في صعوبة توقع ما سيحدث للشخص من تغيّرات حتى يتناولها، وفي الوقت الذي يتطور جلد أحدهم ليصبح مضادًّا للرصاص أو يكتسب قدرة على الاختفاء أو يحظى بقوّة جسدية فائقة، يواجه آخرون أعراضًا أشد فتكًا، ولكن حين تتسبب تلك الحبة في انتشار الجريمة عبر المدينة وتصعيدها إلى مستويات خطيرة، يتعاون شرطي محلّي "جوزيف جوردون ليفيت" مع مروجة مراهقة "دومينيك فيشباك" وجندي سابق يدفعه ثأر خفي "جيمي فوكس" لمحاربة القوّة بالقوى الخارقة، والمخاطرة بتناول تلك الحبة لتعقّب المسؤولين عن انتشارها وإيقافهم.