شكرا لقرائتكم خبر عن ادم ساندلر بجاكت وشورت على شاطئ البحر .. بردان ولا حران x صورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثل ادم ساندلر الأنظار مؤخراً أثناء سيره على شاطئ البحر في مدينة ماليبو، حيث ظهر وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل وهو يرتدي جاكت وشورت في إطلالة غريبة على نجم مفترض أن يتمتع بأجواء الصيف إلا أن ارتداء الجاكت كان غريباً من جانبه، مثلما ظهر خلال الصور الذى حرص عليها على القيام بنزهة مع كلبه.





وكانت شبكة نيتفلكس أعلنت عن تمديد عقدها مع الممثل آدم ساندلر، لأربعة أفلام، حيث كانت أبرمت صفقة أولية مع ساندلر بقيمة مئات الملايين لأربعة أفلام في عام 2014 ثم جددتها في عام 2017، ومن جديد جددتها مع بداية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " businessinsider "، وذلك بعد عرض فيلم ساندلر الجديد Uncut Gems، على الشبكة.



ادم ساندلر

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آخر أعمال ساندلر هو فيلم Uncut Gems من إخراج جوش سافدي، وبيني سافدي، الذى شارك في التأليف بمشاركة رونالد برونشتاين، ويدور الفيلم المثير للجريمة من المخرجين المشهورين جوش وبيني سافدي، حول هوارد راتنر، الصائغ في مدينة نيويورك والذى دائمًا ما يبحث عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك فى العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطى أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

يذكر أنه يستعد النجمان العالميان آدم ساندلر وجينيفر أنيستون للتعاون من جديد فى عمل كوميدى من إنتاج شبكة "Netflix" الترفيهية، وذلك فى فيلم الكوميديا "Murder Mystery"، ويعتبر هذا هو التعاون الثانى بينهما، حيث كان أول تعاون بينهما عام 2011 فى فيلم "Just Go With It”.