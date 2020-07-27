شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ أميتاب باتشان بعد تعافى حفيدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسبوعان من المعاناة خاضتها عائلة النجم الهندي الشهيرة أميتاب باتشان، داخل مستشفى العزل الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي أعلن عنها اسطورة الفن الهندي في منشور له عبر انستجرام.

وفي تطورات جديدة للحالة الصحية لعائلة أميتاب باتشان، أكد أبهيشيك نجل اسطورة الفن الهندية في تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع تويتر، عن نتائج المسحة التي أجرتها عائلته اليوم، والتي أثبتت تعافي ابنته وزوجته إيشواريا من فيروس كورونا وخروجهما من المستشفى لاستكمال فترة عزلهما في المنزل، بينما جاءت نتائج مسحته إيجابية مع والده واستمرار حجزهما في مستشفى نانافاتي في مومباي.

وسرعان ما نشر اسطورة الفن الهندي صورة لزوجة ابنه وحفيدته عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليعلن عن فرحته بتعافيهما وخروجهما من المستشفى قائلاً "لم أستطع التحكم في دموعي اثناء خروجهما من العزل".

وكان اسطورة الفن الهندي أميتاب باتشان، قد أعلن اصابته بفيروس كورونا في 11 يوليه الجاري، وسرعان ما انضم اليه نجله أبهيشيك وزوجته وابنته للعزل الصحي بعد ظهور بعض اعراض الإصابة بالفيروس وتم نقلهم الى مستشفى للعزل في مومباي.

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وفي وقت سابق، تحدث الفنان العالمي أميتاب باتشان عن آخر تطورات حالته الصحية، الخميس، معربًا عن شكره الشديد لكل من حاول الاطمئنان عليه أو دعا وصلى من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تلقى العديد من الرسائل القصيرة وعلى واتساب وإنستجرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: "أرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر السوشيال ميديا.. امتناني ليس له حدود".

أما عن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي يخضع له الفنان الهندي في أحد المستشفيات فقال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".