شكرا لقرائتكم خبر عن بألوان الصيف.. ديانا كرزون تطرح أغنيتها الجديدة "الدنيا بتضحك" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة الأردنية ديانا كرزون، عن طرح أغنيتها الجديدة "الدنيا بتضحك"، فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل 30 يوليو، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهى من كلمات عمر سارى، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقى خالد مصطفى وإخراج صهيب الشايب.





وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "وجهك الثانى"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من اخراج عمر ارشيد.

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من ناحية أخرى طرحت ديانا كرزون مؤخرا عبر "يوتيوب" أغنية "صعب أقدر" من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتقول كلماتها:" كاره كلشى بغيابك صوتى وروحى وإحساسى وكلام الناس.. والحيرة إنى إلى يحبك موت لا تبخل عليه بصوت إذا تبعد عليه أموت، غيره غيره".

وفى وقت سابق، شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن، حيث نشرت صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".