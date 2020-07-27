شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تدخل عالم التمثيل للمرة الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة هايدى موسى فى مسلسل "طلقتك نفسى" مع عدد من الفنانين من ضمنهم أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي، وانتهت هايدى من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث العمل التي تراهن عليه خلال مشوراها الفنى.

كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبروعايدة رياض وآخرون ومن خرج العمل محمد النقلي وانتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.





ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهي "انتى طالق" .

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ويعد العمل الثانى لهايدى موسى بعد مشاركتها في مسلسل "لأعلى سعر" وهو دراما اجتماعية من بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي، ونبيل الحلفاوي، وسلوى محمد علي، وسارة سلامة ورحمة حسن وأحمد مجدي ونخبة من النجوم، من إخراج محمد جمال العدل، تأليف مدحت العدل، وتم طرحه منذ عام 2017 .





وانتهت هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى، من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة تحمل اسم "عيشها" تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة .

الأغنية من كلمات أحمد راؤول وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما، وانتاج محمد شعبان في أول تعاون يجمع بينه وبين هايدي.