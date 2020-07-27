شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى أسامة أنور عكاشة فى الناصرية والمرأة والحب.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن أسامة أنور عكاشة مجرد سيناريست يكتب المسلسلات والأفلام لكنه كان مفكرا وفيلسوفا ومثقفا كبيرا له آرائه فى كل القضايا، والتى يضع بعضها فى أعماله والبعض الآخر يصرح به فى لقاءاته المتعددة واليوم تمر ذكرى ميلاده يوم 27 يوليو عام 1941.

وللراحل عدة لقاءات تليفزيونية يكشف خلالها عن آرائه وأفكاره تجاه قضايا وأشخاص وأعمال قدمها ومنها لقاء نادر مع المذيعة سهير شلبي في منزله وداخل مكتبه تحدث خلاله عن أعماله وبداياته.

لقاء آخر نادر تحدث خلاله أسامة أنور عكاشة عن الرئيس جمال عبد الناصر والناصرية ويبدى رأيه فيما يسمى بالناصرية والناصريين ليقدم رايا قاطعا فى هذا الموضوع وينفى ما يسمى بالناصرية وأن جمال عبد الناصر نفسه رفض ذلك، وقال إنه ليس لديه نظرية وكان هذا اللقاء مع المذيعة إنجى على والتى سألته أيضا عن رأيه فى مسلسل جمال عبد الناصر.

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لقاء آخر أجراه الشاعر الكبير فاروق شوشة مع الراحل أسامة أنور عكاشة تحدث خلاله عن المكان والزمان في كل أعماله ، كما يتحدث عن رغبته في الالفة من الناس ومع جمهوره في المكان الذي يتناوله في أعماله ويتحدث عن الحلمية بالتحديد وانها مكان عشق له .

آخر لقاء نادر وقديم جدا يتحدث خلاله الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة عن الحب وعن المرأة وعلاقتها بالرجل ويكشف عن وجهة نظره في الحب بشكل عام.

يذكر أن أسامة أنور عكاشة كاتب روائي ومسلسلات وأفلام ومسرحيات مصري وهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي ومنها : ( ضمير ابلة حكمت ، ومازال النيل يجري ، رحلة أبو العلا البشري ، ليالي الحلمية ، الشهد والدموع ، زيزينيا ، أرابيسك ، عفاريت السيالة ، المصراوية ) ومن أعماله السينمائية : ( كتيبة الإعدام ، الهجامة ، دماء علي الاسفلت ، تحت الصفر ) كما كتب مسرحيات منها : ( الناس اللي تحت ، البحر بيضحك ليه ، ولاد اللذينه ).