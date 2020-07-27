شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلاني يطهى الطعام داخل مزرعته.. وجمهوره: القعدة معاك حلوة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو جديد وهو يعد الطعام برفقة أسرته داخل مزرعته الخاصة، حيث لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيه على المنصة الاجتماعية.

ونشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع الفيديو معلقا :" أحلى شىء القعدة بالمزرعة والأكل القروي"، فيما انهالت على الفيديو تعليقات عديدة، حيث كتبت ماريتا :" كانوا كتير حرّين بس!"، فيما قالت أخرى :" انت القعدة معك يلي حلوة... أحلى أبو وليد بعالم تحية من سوريا".

وفي وقت سابق، طرح المطرب اللبناني عاصى الحلانى كليب أغنية "رجعتينى لبدايتى" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى.



عاصم الحلاني

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وكان المطرب اللبناني عاصي الحلاني قد قال إنه يستعد لتسجيل أغنية وطنية جديدة إهداء لمصر، بعنوان "أيوه يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها فور الانتهاء من تسجيلها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.



عاصم الحلاني

وأضاف عاصي لـ"الخليج 365": "أحب أشكر الشعب المصرى الذى تربطني به علاقة وثيقة، فمصر بلد كبيرة وأم الدنيا بشعبها وفنها وعراقتها، فالجمهور المصري قريب من قلبي، وأنا أتمنى الخير لها ودوام الأمن والأمان والاستقرار، واتمني أيضا الأغنية تنال إعجاب جمهوري في مصر بعد طرحها".