شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينسيا برئاسة كيت بلانشيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان فينسيا السينمائى فى دورته الـ77 عن أعضاء لجنة التحكيم التى تضم النجمة كيت بلانشت كرئيسة للجنة وتضم اللجنة الأعضاء المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوغ، والكاتبة والروائية الإيطالية نيكولا لاغويا ، وصانعة الأفلام الألمانية كريستين بيتزولد والمخرج الروماني كريستي بويو والممثلة الفرنسية لوديفين سانييه.

وقال منظمو مهرجان البندقية السينمائى إن نسخة هذا العام ستشمل اختيارات أقل وهناك بعض التغييرات التي أصبحت ضرورية نتيجة للبروتوكولات الصحية التي فرضتها حالة الطوارئ COVID-19.

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وأكد المنظمون أن الإمتثال للتدابير التي يتطلبها الوباء وأهمها التباعد الاجتماعي، وسيكون العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي أقل، وسيشمل برنامج هذا العام الأقسام التنافسية Venezia 77 و Orizzonti ، جنبًا إلى جنب مع قسم Out of Competition المعتاد، بالإضافة إلى Biennale College Cinema.

لكن النسخة الـ 77 من مهرجان البندقية لن يكون بها قسم Sconfini "بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد للعروض المتكررة للأفلام في الأقسام الرئيسية، ويتضمن برنامج Sconfini عادةً الأفلام الفنية والأعمال التجريبية والمسلسلات التلفزيونية وإنتاج الوسائط المتعددة.