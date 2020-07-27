شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ومحيى ورامى صبرى أبرزهم.. مطربيو يطرحون أعمالهم الجديدة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربى لطرح أغانى سينجل وألبومات جديدة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين المنتظر طرح أعمالهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

رامي صبرى

انتهى النجم رامي صبرى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "خطيرة" من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبرى، ومن المقرر طرحها يوم 30 من شهر يوليو الجارى على يوتيوب.





عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى وأحمد شيبة

انتهى ثلاثى الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة ومحمود الليثى وأحمد شيبة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "شبابيك الحلو جانبى"، ومن المقرر أن تطرح الأغنية فى عيد الأضحى المبارك، والأغنية من ألحان المطرب الشعبى محمود الليثى، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقى باسم منير.

إليسا

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية التي يحمل اسم "صاحبة رأى"، يوم السبت الموافق 1 أغسطس، والذى يوافق ثانى أيام عيد الأضحى، وينتظره عشاقها ومحبيها من مختلف أنحاء الوطن العربى.

ميس حمدان:

تتعاون الفنانة ميس حمدان مع الموزع أحمد العسال في أغنية سينجل جديدة بعنوان "صح صح يا غبى"، من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، ومن المقرر طرحها خلال موسم عيد الأضحى المقبل علي يوتيوب.

محمد محيى

يطرح النجم محمد محيى رابع أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل عنوان "قضية"، خلال فترة عيد الأضحى المقبل، وهى من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع الموسيقى فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس صوت أمير محروس.

مصطفى شوقى

انتهى المطرب مصطفى شوقى من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "ضارب عليوى" من كلمات صابر كمال، ولحن بلال سرور، وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى أغنية "ملطشة القلوب"، وأعلن المنتج نصر محروس أنه قد تحدد طرحها بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

عمر كمال

يستعد المطرب عمر كمال لطرح ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد، يحمل عنوان "أصلى ولا صينى"، من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامى، ومن المقرر طرحه بالترامن مع عيد الأضحى، ومن كلمات الدويتو الغنائى: "عودك جننى جنون.. طير من عينى النوم.. ولا يوم شفت فى جمالك.. شو محلى هالعيون.. قلبى فيهم مفتون.. ولا أهضم من دلالك".

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وائل الفشنى

يستعد المطرب وائل الفشني لتقديم 3 أغنيات جديدة داخل أحداث فيلم "صاحب المقام"، من بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

حسن فؤاد

يستعد المطرب حسن فؤاد لتسجيل دويتو غنائى جديد مع المطربة أميرة، يحمل اسم "بالأفراح" من كلمات الشاعر محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال.

فيفي عبدة وإسماعيل الليثى

انتهت الفنانة فيفى عبده من تصوير كليب على شكل دويتو مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار.

مدحت صالح

انتهى الفنان مدحت صالح من تسجيل أغنية فيلم "الحوت الأزرق"، من إخراج علاء مرسي، وبطولة راندا البحيري، وحسني شتا، أغنية من كلمات الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، ألحان وتوزيع فارس فهمي





مصطفي قمر

انتهى النجم مصطفي قمر من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد يحمل اسم"لمن يهمه الأمر 2"، المقرر طرحه في نهاية شهر يوليو الجارى، ويضم الألبوم 7 أغنيات فقط، وتعاون قمر مع عدد من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفي قمر عدد من أغاني الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلي بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

كليب زحمة الأيام لنجوم التسعينيات

انتهى نجوم التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، من تصوير كليب جديد يحمل اسم "زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وويعد صناع الكليب مفاجأة للجمهور حيث يتم عرض مجموعة من الصور للراحلين: سامح العجمي وأشرف سالم.

كريم أبوزيد

انتهى المطرب كريم أبو زيد من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "فكك من الناس" المقرر خلال الأسبوع الجارى، ويشمل 5 أغانى، بحيث يتم طرح أغنية كل أسبوعين، ويحمل الألبوم الكثير من المفاجآت التى يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.