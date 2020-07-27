شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تستجيب لطلب بناتها أخيرا.. اعرف ايه هو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، مقطع فيديو طريف مع بناتها ميلا وإيلا وليا عبر حسابها بموقع تويتر، نال إعجاب الكثير من متابعيها.

ظهرت الفنانة اللبنانية خلال تجولها في المنزل بينما تقوم بناتها بملاحقتها حيث طلبن منها فتح تطبيق "تيك توك"، إلا أنها وافقت فى آخر الفيديو على طلبهن.

وكانت احتفلت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، وزوجها الدكتور فادى الهاشم، بقربان "المناولة الأولى" لابنتها إيلا، وهو طقس احتفالى تختص الكنيسة الكاثوليكية، متمنية أن تكون أيامها بيضاء مثل قلبها.

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ونشرت نانسى، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال الذى على ما يبدو أقيم فى حديقة منزلهم فى بيروت، حيث ظهر زوجها الدكتور فادى الهاشم وبناتهن الثلاث، صحبتها بتعليق: "قربانة مباركة.. انشالله تكون أيامك كلها بيضا متل قلبك".

يشار إلى أن أول قربانة أو المناولة الأولى طقس احتفالي بالكنيسة الكاثوليكية، بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول فى سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة، ويعتبر هذا الطقس حدث هام فى حياة الكاثوليك الدينية حيث يعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.