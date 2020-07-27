شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة شذى تعلن عن وفاة جدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة شذى رحيل جدها، وعلقت على صفحة التواصل الاجتماعى "البقاء والدوام لله جدى والد أمى فى ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون فضلا وليس أمرًا قراءه الفاتحة".

وطرحت المطربة شذى منذ فترة أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصاً بمناسبة عيد الحب، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.

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الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قررت شذى ومعها القائمون على الأغنية أن يشاركوا جمهور شذى بـ"أجمل أوقات" في عيد الحب لأن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغانى "الرومانسية".

وتم تصوير الأغنية على طريقة الـ"Video Lyrics" وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي ارتدت فيها شذي فستانا أحمر حتى يتناسب مع أجواء "عيد الحب" وأشرف على الإنتاج محمد حامد في أول عمل يجمعه بشذي وهناك عدد من الأغاني التي تجمع بينهم خلال الفتره المقبلة والتي تحمل عدد من المفاجآت.

وتقول كلمات الأغنية "جيت أعترفلك باللي لسة مقولتهوش.. إحساسي بيك معرفش ليه مستغرباه.. أنا شايفة فيك عمري اللي لسة معيشتهوش وشريك حياتي اللي امتلك روحي بهواه".