شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى صورة جديدة داخل حمام السباحة: بخاف عليك وأخاف تنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان محمد رمضان، عضلاته في صورة جديدة نشرها منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهر رمضان في الصورة التي نشرها منذ قليل، وهو داخل احدى حمامات السباحة، وكتب قائلاً " بخاف عليك.. وبخاف تنساني".

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وكان رمضان قد احتفل بعرض أغنيته الجديدة "تيك توك" عبر إحدى أكبر شاشات العرض العملاقة فى مول دبى بالإمارات، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو أثناء عرض الأغنية على الشاشة العملاقة، صحبها بتعليق: "دلوقتى على أكبر شاشة فى دبى مول.. ثقة فى الله نجاح".

وكان الفنان محمد رمضان، احتفل بحصوله على جائزة أفضل مغنى فى أفريقيا، فى استفتاء الجمهور، على طريقته الخاصة، بنشر صورة له وهو عارى الجسد من الأعلى عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام.