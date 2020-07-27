شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يستعد لعمل جديد يجمعه بمغنية رومانية شهيرة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان الشاب أحمد فهمى لعمل فنى جديد، برفقة "إينا"، وهى مغنية رومانية شهيرة، دون أن يكشف تفاصيل عن العمل الفنى الذى يجمعهما.ونشر فهمى صورة لتشويق جمهوره، عبر حسابه الرسمى بانستجرام، تجمعه بـ"إينا"، وعلق عليها تعليق مقتضب وقال "قريبا".



أحمد فهمى وإينا



أحمد فهمى

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ومن جهة أخرى كشف النجم محمد رمضان، عن تعاون مرتقب مع الفنان أحمد فهمي، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر رمضان وهو يتوسط الفنان أحمد فهمي، وكتب قائلاً "قريباً"، ليشير الى تعامل غنائي بينهما في القريب العاجل، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعل كبير من قبل جمهور رمضان الذي تسائل عن محتوي الأغنية الجديدة..

وحرص الفنان أحمد فهمى على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه بصحبة أخوته وزوجته أميرة فرج، والتى نشرت عدة صور من عيد الميلاد عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة ظهروا فيها أثناء احتفالهم بتلك المناسبة، والتى علقت عليها زوجة فهمى بكتابة "عيد ميلاد سعيد يا حسن، نحبك يا طفلنا الصغير".