شكرا لقرائتكم خبر عن درة تستعيد ذكرياتها مع الدراسة والطفولة بصورة من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة التونسية درة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة لها من دولاب الذكريات وهي تتوسط زميلاتها فترة دراستها، عبر الاستوري الخاص بها بحسابها بموقع الصور انستجرام.

وظهرت درة في الصورة التي نشرتها وهي ترتدي ملابس باللون الأزرق مع زملائها داخل في فترة الدراسة والتي يبدو عليه زي موحد لتلك لفترة، وكتبت معلقة "أفضل أيام".



درة

وكانت درة دخلت على خط دعم ضحايا التحرش والاعتداء الجنسى، حيث نشرت النجمة التونسية فيديو لمشهد من مسلسل "ظرف أسود"، والذى تعرضت فيه للتحرش من سائق سيارة نقل اضطرت للاستنجاد به ليقلها من الطريق، لكنها واجهته بالدفاع عن نفسها وضربه بشنطة يدها حتى دفعته للتوقف ونزلت من السيارة دون أن يتمكن من المساس بها.