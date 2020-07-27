شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يروج لمسرحية المتفائل على المسرح القومي بصورة من كواليس العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان سامح حسين، على الترويج لمسرحيته "المتفائل"، التي تعود من جديد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على المسرح القومي.

ونشر حسين، صورة له من كواليس المسرحية على خشبة المسرح، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلاً: "إن شاء الله للسنة الثانية على المسرح القومي، المسرحية الكوميدية الاستعراضية المتفائل، من تاني أيام العيد، وكل سنة وأنتم طيبين"، وسرعان ما حرص على عدد كبير من التعليقات والاعجابات على الصورة التي شاركته فيها الفنانة سهر الصايغ.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.