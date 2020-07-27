شكرا لقرائتكم خبر عن "فورمة الساحل".. شعار النجوم فى صيف 2020.. أبرزهم كرارة ورمضان وعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل نجوم الفن فترة توقف تصوير أعمالهم بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك وفروا هاربين لبعض المدن الساحلية للاستمتاع بالهواء والبحر ومعظمهم كانت قبلته إلى الساحل الشمالى، حيث إن الكثيرين منهم يمتلك شاليهات وفيلات هناك في بعض القرى السياحية، والواضح أن شغلهم الشاغل هذا العام هو الظهور بشكل يليق بنجوميتهم والظهور بفورمة الساحل التى تعودنا عليها كل عام، لكن المنافسة هذا العام يبدوا أنها ستكون قوية لأن معظم النجوم حرصوا على الاهتمام بالعضلات واللياقة العامة وفى مقدمة النجوم الذين أبدوا نيتهم للمنافسة على لقب نجم الساحل فى العضلات هو الفنان أمير كرارة.

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ظهر أمير كرارة فى أكثر من صورة وهو يُظهر فيها عضلاته وأنه جاهز للمنافسة كذلك النجم أحمد السقا الذى قلما يظهر فى تلك المنافسات لكنه مستعد من خلال صوره التى نشرها مؤخراً، ويقول فيها إنه ما زال موجوداً، ومن النجوم المتحمسين لتلك المعركة النجم محمد رمضان حيث نشر عددا من الصور يظهر فيها عضلاته محذراً لمن يفكر أن ينافسه على "نمبر ون" بالساحل الشمالي.