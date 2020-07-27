شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أحداث The Witcher بـ 1200 عام.. مسلسل جديد مشتق من 6 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت شبكة نتفليكس الأمريكية، الضوء الأخضر لمسلسل جديد مشتق من أحداثThe Witcher، والذي سيتكون من 6 مواسم ويأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، وهو مستند للمؤلف Witcher Andrzej Sapkowski.

ومن المقرر ان يسرد المسلسل الجديد احداث ما قبل 1200 عام من مسلسل The Witcher، والتي ستضمن بداية ملقتي السحر والحدث الكارثي المسئول عن انتشار كل الوحوش في العالم، وستدور القصة الجديدة قبل ظهور البشر الذين دمروا الكثير من الكوكب.

وفي تقرير لصحيفة فوربس، فإن المسلسل الجديد الذي يأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، سيشمل تغير جديد في المخطط الزمني وسيتم معالجة الأخطاء التي وقع فيها الموسم الأول الذي عرض عبر الشبكة الأمريكية العام الماضي.

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وعلى جانب آخر، قررت الشبكة المنتجة لمسلسل الخيال والفانتازيا The Witcher، بدء تصوير الموسم الجديد من المسلسل يوم 17 أغسطس المقبل، ليتم تأجيل التصوير لمدة أسبوعين بعد ان كشفت الشبكة منذ أيام عن بدء التصوير بداية أغسطس.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل، بموقع تويتر، تغريدة تعلن فيها بدء تصوير الموسم الجديد يوم 17 أغسطس المقبل قائلة "حان الوقت لإعادة الإنتاج ولم الشمل".