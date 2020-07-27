بأى ذنب تعرضوا للتعليقات المسيئة؟.. القصة الكاملة للتنمر على أبناء الفنانين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى كل النجوم سواء فى عالم الفن أو الرياضة إلى اجتذاب أكبر عدد من المتابعين لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومشاركة الآلاف منهم يومياتهم وكل لحظاتهم الخاصة، لكن مؤخرًا صدم البعض منهم عندما نشروا صورا برفقة أبنائهم ووجدوا تعليقات مسيئة مما دفعهم للإفصاح عن عزمهم مقاضاة هؤلاء، وكان أحمد زاهر وابنته أحدث المشاهير الذين تعرضوا للتنمر الإلكترونى. Advertisements

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