شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شيرين تظهر بعد غياب فى جلسة تصوير جديدة بالأزرق.. شباب على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة شيرين، في أحدث جلسة تصوير جديدة لها، بفستان أزرق اللون على ضفاف شواطئ الساحل الشمالي وهي تقضي عطلتها الصيفية.

وشاركت شيرين متابعيها وجمهورها بجلسة التصوير الجديدة عبر حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا لتخطف أنظار متابعيها بشكل كبير، بعد اختفائها طوال الفترة الماضية عن الساحة السينمائية والدرامية.





جلسة التصوير الجديدة التي ظهرت فيها الفنانة شيرين، أعادتها لفترة شبابها، وهو ما ظهر في بعض الكادرات التي تم التقاطها لها على ضفاف الشاطئ وأظهرها في لياقة ومرونة كبيرة.

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الفنانة شيرين درست فن البالية، وبدايتها الفنية من خلال مسرحية المتزوجون مع النجمين سمير غانم وجورج سيدهم، وشاركت بعد ذلك في مسلسل عيون مع النجمين فؤاد المهندس وسناء جميل، ومن ثم شاركت في العديد من الأعمال السينمائية مع الزعيم عادل أمام، أهمها "بخيت وعديلة، والأرهابي، والجردل والكنكة".



