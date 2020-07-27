شكرا لقرائتكم خبر عن يا بنت الغاليين.. يسرا تهنئ منة شلبى بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا، على تهنئة الفنانة منة شلبي، بعيد ميلادها الذى احتفلت به منذ أيام، بنشر صورة تجمعهما عبر الأستورى الخاص بحسابها الرسمى بموقع إنستجرام.

وظهرت منة شلبي في الصورة التي نشرتها يسرا عبر حسابها، وهما فى أحد المهرجانات، وكتبت "كل سنة وانتي طيبة يا بنت الغاليين، ربنا يبارك فيكي في السنة الجديد، عيد ميلاد حبيبتي منة شلبي".





وكان السيناريست تامر حبيب قد احتفل بعيد ميلاد النجمة منة شلبي، الجمعة، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو تضمن عددا من الصور التي تجمع بينهما.

وعلق تامر حبيب على الفيديو، قائلا :"كل سنة وانت طيبة وفُلة وجدعة وصاحبة صاحبك يا حبيبتي وبنتي وأمي وأختي وسندي وضهري وعزوتي، يا بنت زيزي، يا صاحبي.. ربنا يفرح قلبك ويهنيكي ويسعدك ويعمل فيكي كل اللي أنا عايزه، بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صادفه".

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