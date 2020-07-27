شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وزوجته يحتفلان بحصولهما رسميا على الجنسية اليونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم الأمريكى توم هانكس، وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، بحصولهما رسميا على الجنسية اليونانية، ومعاملتهم كمعاملة المواطنين اليونانيين.





ونشر كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليونانى، عبر حسابه الرسمى على انستجرام، صورة له جمعته بزوجته، ومع النجم توم هانكس وزوجته وهما يحملان جواز السفر اليونانى، صحبها بتعليق: "فخورين أنهما أصبحا يونانيين الآن".





وكان توم هانكس وزوجته وأبناؤهما، تم منحهم الجنسية الفخرية لليونان العام الماضى، تقديرا من المسؤولين اليونانيين لجهوده فى المساعدة فى زيادة الوعى بشأن حرائق 2018 التى دمرت مناطق بالقرب من أثينا وأودت بحياة أكثر من 100 شخص.

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ويقضى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، أجازاتهم فى اليونان، كما أن لديهم منزلا فى جزيرة أنتيباروس اليونانية، كما سبق لهما إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية عن المجتمع اليونانى، ولا يخجلان من مشاركة إعجابهما بالبلاد وشعبها.

وقال هانكس، فى تصريحات سابقة، إنه يعتبر اليونان ملاذا له، مضيفا: "لقد زرت أجمل الأماكن فى العالم ولا أحد منها يتصدر اليونان".

من ناحية أخرى، تحدث النجم العالمى توم هانكس، عن تجربة إصابته هو وزوجته بكورونا، وفيلمه الجديد الذى حال الفيروس دون عرضه على شاشة السينما، واشترت "آبل تى فى" حقوق عرضه من سونى بحوالى 70 مليون دولار، وقال النجم الأمريكى فى تصريحات لقناة العربية اليوم الاثنين، أنه قرر وزوجته ريتا الإعلان عن الحقيقة، وخاصة أن العالم أصبح يتجه للشفافية فى التعامل مع الفيروس، متابعا: "قررنا أن نتواصل مع الجهور على وسائل التواصل فيما مررنا به، وحتى ما كنا نأكله أثناء المرض مثل طعام المستشفيات".

وكان "هانكس" أول نجم هوليوودى يصاب بالفيروس، وانتقلت إليه العدوى خلال مشاركته فى تصوير فيلم عن ألفيس بريسلى فى أستراليا، مارس الماضى.