شكرا لقرائتكم خبر عن جائحة كورونا تخيم على الجزء الرابع من مسلسل Killing Eve والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لسلسلة تأجيل الأعمال السينمائية والدرامية تم تأجيل الموسم الرابع من مسلسل Killing Eve نتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا وقيود السفر التي فرضت على العالم.





وكان يأمل المنتجون بدء التصوير فى أغسطس، بعد أكثر من شهرين من انتهاء الموسم الثالث والإثارة التي حققها لكن يبدو أن آمال صناع العمل خابت بسبب جائحة الكورونا.

ما يعني أن متابعي للمسلسل سيكون لديهم فترة انتظار طويلة قبل عودة الجزء الرابع، هذا بالإضافة إلي انه لا يوجد تاريخ عودة واضح.

وكان قد وحصد مسلسل Killing Eve، على أكبر عدد من الجوائز فى حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتليفزيون BAFTA TV لعام 2019، الذى أقيم فى قاعة المهرجانات الملكية بلندن، وفاز المسلسل بجائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مسلسل درامى من إجمالى 5 ترشيحات، وحازت جودى كومرعلى جائزة أفضل ممثلة فى دور رئيسى، عن دورها فى المسلسل، وألقت خطاباً مؤثراً بعد فوزها، شكرت فيه طاقم العمل، إلى جانب الممثل ستيفن جراهام لتقديمه الكثير من الدعم لها فى الأيام الأولى من حياتها المهنية.