شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة ماهرة.. نرمين الفقى تستمتع بالعوم رغم ارتفاع أمواج البحر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة نرمين الفقى تستمتع بوقتها فى السباحة، إذ نشرت فيديو لها وهى تسبح رغم ارتفاع الموج وشدته، وبدا عليها الاستمتاع بوقتها، خاصة أنها يبدو أنها سباحة متمكنة.

ونشرت نرمين الفيديو عبر حسابها بانستجرام، وقالت: "برغم أن البحر عالى بس برضو تحفة".



نرمين الفقى

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نرمين

وتعيش الفنانة نرمين الفقى، حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تشارك في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

كما تشارك نرمين الفقى في بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش .

يشار إلى أن آخر أعمال نرمين الفقى، مسلسل "نصيبى وقسمتك" وشارك في بطولة إحدى القصص بعنوان "ما يطلبه المستمعون" وشارك في المسلسل ميدو عادل، إيهاب فهمى، رانيا محمود ياسين، وعدد آخر من الفنانين.