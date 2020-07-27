شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن ألبوم تايلور سويفت الجديد Folklore والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية تايلور سويفت بتحقيق النجاحات المذهلة حول العالم ، حيث يصحب إطلاقها لكل عمل ضجة مذهلة بين المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم، وهو ما حدث بالفعل بمجرد إطلاق ألبومها الأخير " Folklore " الذي أصبح اسمه متصدر أهم و أشهر الصحف والمجلات العالمية ، اليوم تعرف على 14 معلومة عن البوم " Folklore " . Folklore هو الألبوم الثامن للنجمة الأمريكية تايلور سويفت اطلقته تايلور سويفت بعد أحد عشر شهر من إطلاق البومها " Lover " تم تنفيذ الألبوم خلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الالبوم من إنتاج تايلور سويفت بالتعاون آرون ديسنر وجاك أنتونوفكان كان ألبوم Folklore بمثابة مفاجأة للكثيرين حين أعلن عنه عبر السوشيال ميديا قبل ساعات من إطلاقه يضم الألبوم 16 أغنية اطلقت تايلور سويفت كليب " Cardigan " من أجل الترويج لألبومها الغنائي الجديد ، لتصل نسبة مشاهدة الكليب حتي الآن علي اليوتيوب لأكثر من 26 مليون مشاهدة تجاوزت مبيعات الالبوم 1.3 مليون خلال 24 ساعة فقط حطم الالبوم الرقم القياسي لـ " مغنية " في اليوم الأول علي Spotify أشاد الكثير من المعنيين بالموسيقي بمجهود تايلور بـ" Folklore " حيث استطاعت ان تسعي للتجديد، حيث عرض الالبوم قصص حية تعاون آرون ديسنر مع تايلور سويفت في 11 أغنية من الألبوم الجديد ، حيث كان هناك اتصال يومي لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ولضمان السرية أخفى الخبر آرون عن الجميع تفاصيل الالبوم حتي عن ابنته ذات الـ8 سنوات تم بث أغنيات البوم " Folklore " على Spotify 80.6 مليون مرة في أول يوم لأطلاقه الالبوم الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة

تايلور سويفت

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