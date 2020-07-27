هنا شيحة تحيي ذكرى رحيل المخرج محمد خان.. صور

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية هنا شيحة، ذكرى رحيل المخرج محمد خان، والتي وافقت أمس الأحد 26 يوليو، وذلك بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

هنا شيحة، قالت في تعليقها على صورتها مع "خان" قائلة: "وحشتني قوي .. وحشني كلامنا وقعدتنا من القلب للقلب.. وحشني تكلمني تعزمني علي الأماكن الجديدة اللي فتحت وأنا معنديش فكرة .. قلبك وروحك معايا دايما . علمتني أحب الحياة أكتر وأحب السينما بعيونك .. ومش بنسي ضحكتك اللي من القلب .. إلى أن نلتقي يا خان".

وكان أخر أعمال هنا شيحة هو مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020، مع حسن الرداد وبسمة، وهو من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين، وتدور أحداثه في إطار بوليسي أكشن رومانسي.