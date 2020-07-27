أحمد العوضي يستعيد صورًا من طفولة ياسمين عبد العزيز ويتغزل بها

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان المصري أحمد العوضي، على حسابه الخاص على “فيسبوك”، مؤخراً صوراً من أرشيف زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وظهرت من خلالها في مراحل مختلفة من طفولتها.

وتعليقاً كتب: “حبيبتي الجميلة” وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين الذين أثنوا على جمال العلاقة بينه وبين الممثلة. كما قارن الكثيرون بين شكل ياسمين في الماضي وشكلها الحالي. ورأى معظم هؤلاء أنها لم تتغير كثيراً.

ويشار إلى أن العوضي قرر مؤخراً التنازل عن مواصلة البطولة المُطلقة في احد الأعمال والتي كان مقرراً أن يخوضها رمضان المقبل. وعلم موقع “لها” أنه فعل ذلك لكي يخوض السباق إلى جانب زوجته في بطولة مشتركة.

ويعتبر هذا التعاون الأول بينهما بعد إعلان زواجهما رسميًا في أيار (مايو) الماضي (2020). ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل العام الماضي من خلال تقديم شخصية هشام عشماوي في مسلسل “الاختيار” وعبر مشاركته في بطولة مطلقة أولى له في مسلسل “شديد الخطورة” الذي عرض على منصة “ووتش إت”.