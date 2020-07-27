هكذا دعمت ياسمين صبري زوجها في حملته الانتخابية

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، صورة لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والتي تعد أحد بانرات الدعاية الانتخابية له تدعمه بها في خوضه المعركة الانتخابية لمجلس الشيوخ المصري 2020، وكتب عليها: “القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبو هشيمة، مجلس الشيوخ 2020”.

وكان أحمد أبو هشيمة قد أعلن في وقت سابق ترشحه عن حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عن دائرة الصعيد لكون أصوله راجعة إليه.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، والذي عرض في سباق رمضان الدرامي الماضي، وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏ نهال عنبر‎.‎

وكانت انتقادات حادة قد وجهت لياسمين أثناء عرض المسلسل بسبب أدائها الذي رأى عدد كبير من المشاهدين أنه لا يتناسب مع طبيعة أحداث المسلسل.