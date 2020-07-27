شاهيناز تلجأ للشرطة لهذا السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية شاهيناز أنها قدمت بلاغا إلى مباحث الإنترنت بعد أن حاول أحد الأشخاص سرقة حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنه بمجرد تقديم البلاغ فى شرطة الإنترنت تم ضبط الشخص وانتهى الأمر، موجهة الشكر لرجال الداخلية وجهاز الشرطة، وصرحت بأنها ستخوض تجربة التمثيل المسرحي، من خلال عرض مسرحي ينتجه القطاع الخاص، تغني خلاله أغنية واحدة فقط، إذ تقدم نفسها كممثلة وليست كمطربة.
وأضافت إنه من المقرر بدء بروفات المسرحية بعد انتهاء أزمة كورونا إذ كان من المقرر البدء في المسرحية أوائل العام الجاري، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.
وعن آخر أعمالها الغنائية، قالت إن ألبومها جاهز للطرح، وتنتظر التنسيق مع الشركة المنتجة لتحديد موعد طرحه كاملاً بالأسواق لافتة إلى أنها طرحت منه عدداً من الأغنيات خلال الفترة الماضية.
وكانت شاهيناز قد طرحت عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” أحدث فيديو كليب لها، لأغنية جديدة بعنوان “توتة توتة”، وظهرت في الفيديو كليب بلوك جديد فى الشكل والأداء. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.
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