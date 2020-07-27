بعد قرار حبس شقيقتها.. زينة تنتقم من أحمد عز بهذه الطريقة!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انهيار الحالة الصحية لشقيقتها نسرين عقب فشلها في إيجاد حل للحكم الصادر بحبسها بسبب الاعتداء على الفنان أحمد عز بأحد فنادق العلمين، أفادت بعض المصادر أن الفنانة زينة بدأت في اتخاذ إجراءات للرد على ما حدث لشقيقتها، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الحكم على الاستئناف المقدم منها وشقيقها حول قرار محكمة جنح مستأنف العلمين بحبسهما وتغريمهما.

وأضافت المصادر نفسها أن زينة أقامت سلسلة من الدعاوى الجديدة التي تلاحق بها عز، نظرتها لجنة تسوية المنازعات في محكمة الأسرة بمدينة نصر صباح أمس (الأحد) والتي أقامتها زينة يوم ١٩ تموز (يوليو) الجاري وتطالب فيها بأجر حضانة وسكن للطفلين وخادمة.

يذكر أن أزمة زينة وعز متداولة في المحاكم بقضايا مختلفة منذ أكثر من ستة أعوام على إثر إقامة زينة دعوى نسب لطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، والتي كانت الشرارة الأولى لسلسلة قضايا مازالت مطروحة حتى الآن.