أحمد مكي ينضم لـ”الاختيار 2″ وهذا مصير “الكبير أوي 6”

متابعة بتجــــــــــرد: تعاقد الفنان أحمد مكي رسمياً على الانضمام لمسلسل “الاختيار 2″ من أجل عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وأفادت بعض المصادر أن مكي سوف يقدم نفس الخط الدرامي الذي قدمه أحمد العوضي في الجزء الأول، حيث يقوم بدور إرهابي داخل أحد التنظيمات الإرهابية.

وعن تأثير انضمامه لـ”الاختيار” على مسلسله “الكبير أوي 6″، الذي أعلن عن تقديمه رمضان القادم، قال مكي في تصريحات له أنه حتى الآن لا يوجد أي تعارض بين العملين، وسوف يحرص على عدم تأثير أي منهما على الآخر، وأكد أنه يتمنى تقديم العملين في رمضان وأن ينتهى من دوره في الاختيار مبكراً ليتفرغ لـ”الكبير أوي”.

يذكر أن مسلسل “الاختيار” الجزء الأول حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه في رمضان الماضي والذي قام ببطولته أمير كرارة، الذي قدم شخصية العقيد أركان حرب أحمد منسي وكشف العمل أيضا عن شخصية هشام عشماوى والذى زامل منسي فترة في سلاح الصاعقة إلا أنه قرر أن يترك الجيش وانتمى إلى الجماعات الإرهابية.