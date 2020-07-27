محامي سما المصري يعلن سبب تأجيل محاكمتها

متابعة بتجــــــــــرد: قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الراقصة الاستعراضية سما المصري، في اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 17 آب (أغسطس) المقبل.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، أنه في 2 تموز (يوليو) 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصري”، للمحكمة الاقتصادية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في غضون الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 2019 حتى نيسان (أبريل) 2020، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك- إنستغرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

Advertisements

وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصري” فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

من ناحيته، كشف المستشار مينا ناجي، محامي سما المصري، إنه طلب تأجيل جلسة اليوم في محاكمة موكلته بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لضم صورة رسمية من القضية رقم 410 لسنة 2020 لإثبات ارتباط القضية الأولى بالقضية التي نظرت اليوم، وتوجيه نفس الاتهامات للمتهمة التي سبقت، وتم محاكمتها عليها من قبل، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة بتأجيل نظر القضية.