إبنتا نانسي عجرم تقنعانها باستخدام تيك توك.. بعد جهدٍ جهيد

متابعة بتجـــــــــــرد: في فيديو طريف نشرته النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم، جسّدت حال كافّة الأمهات في أيامنا هذه، عندما يلحّ الأبناء على أمهاتهم للّحاق بموجة “تيك توك”، تطبيق الفيديوهات الأشهر حاليًا.

في الفيديو تظهر إبنتا نانسي ميلا وإيلا، اللتان تستغلان كل فرصة لإقناع نانسي بتدشين حساب على “تيك توك”و مستخدمتان سياسة اللحاق بها في كل أرجاء المنزل طالما لم تتحقّق رغبتهما، إلى أن تقتنع نانسي في النهاية مقابل أن لا تصحو شقيقتهما الأصغر ليا من النوم.

الفيديو بات سريعًا واحدًا من أكثر الفيديوهات المتداولة على منصّات التواصل الإلكتروني وحصد مئات آلاف المشاهدات بعد أقل من ساعة على نشره.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “قلبي يا قلبي” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن وتتر “العمر” للمسلسل الرمضاني “سكر زيادة” والذي تخطى المليوني مشاهدة.