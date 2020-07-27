صوفي ترنر وجو جوناس يُرزقان بطفل .. هذا جنسه واسمه

Jul 27, 2020 رُزقت بطلة مسلسل “صراع العروش” الممثلة صوفي تيرنر وزوجها المغني جو جوناس بطفلتهما الأولى وذلك في سرية تامة الأسبوع الماضي في مستشفى بلوس أنجلوس. وأطلق الثنائي اسم “ويلا” أو Willa على الطفلة المولودة حديثًا. نذكر أن صوفي وجو سبق وأعلنا أنهما ينتظران طفلهما الاول في فبراير الفائت بعدما تزوجا في مايو 2019 في لوس انجلوس، ثم أقاما حفلة ثانية بعد شهر من الزواج في فرنسا.







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