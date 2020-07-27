نانسي عجرم تستجيب لطلب ابنتيها ميلا وإيلا.. اعرف القصة

بطريقة لافتة جدًا، أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم دخولها عالم “تيك توك” وذلك بعدما شاركت بمقطع فيديو طريف مع بناتها ميلا وإيلا وليا عبر حسابها على موقع انستغرام، نال إعجاب جمهورها.

وظهرت “عجرم” في عدة لقطات داخل منزلها بينما تقوم ابنتيها ميلا وإيلا بملاحقتها في محاولة منهما لإقناعها دخول عالم تيك توك، لكن في نهاية الفيديو ترضخ نانسي لطلبهما بعدما ظهرت وهي تحاول الاطمئنان على ابنتها ليا.

وكانت نانسي عجرم قد احتفلت يوم الأحد بحصول ابنتها إيلا على سرّ المناولة الأولى ضمن أجواء عائلية.

Advertisements

وبهذه المناسبة الدينية، نشرت نانسي باقة من الصور جمعتها مع زوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتهما ميلا وإيلا وليا. وعلّقت على الصور بالقول: “قربانة مباركة.. انشالله تكون إيامك كلها بيضاء مثل قلبك إيلا”.