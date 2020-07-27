شكرا لقرائتكم خبر عن دنجوان من صغره.. صورة نادرة للراحل رشدى أباظة فى ذكرى وفاته الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكري الـ 40 لوفاة الفنان الكبير "رشدي أباظة" الذي يعد من أحد أهم أعمدة السينما ، تاركاً علامة فارقة في جميع أعماله الفنية وارشيف ضخم يحتوي على عدد كبير من الأفلام السينمائية.

لقب أباظة بالكثير من الألقاب أشهرها "دنجوان السينما"، فهو الذي نجح في إضافة خفة دمه في أفلام الأكشن التي شارك فيها.

وتزامناً مع ذكري وفاته الـ 40، انتشرت صورة نادرة للراحل في سن الطفولة وهو يرتدي "طربوش" الزمن الجميل في صورة بالأبيض والأسود تم تعديلها لتكون أكثر وضوحاً.

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رشدي اباظة

جدير بالذكر أن الفنان رشدي أباظة ولد في 3 أغسطس 1927 وفى أحد أندية الإسكندرية سنة 1948 حينما كان يلعب البلياردو اكتشفه المخرج السينمائى كمال بركات، وعرض عليه المشاركة في فيلمه الجديد "المليونيرة الصغيرة" مقابل مائة وخمسة جنيهات.

وعندما علم والده طرده من البيت إلى أن صار رشدى نجما كبيرا لامعا في سماء الفن، وتزوج خلال حياته خمس مرات، أولها من تحية كاريوكا، ولم يستمر الزواج بينهما لأكثر من 3 سنوات، ثم تزوج من أمريكية تدعى «بربارا»، أنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" وكان يقول عنها إنها «وش السعد»، حيث انهالت عليه البطولات إلى أن حدث الانفصال بينه وبين والدة ابنته، ثم تزوج سامية جمال، واستمر زواجهما نحو 18 عاما.

ثم وقع الطلاق وتزوج صباح، وكان الزواج الأخير في حياته من ابنة عمه المستشار سليمان أباظة، وهى نبيلة أباظة، وكان زواجا تقليديا لترعاه ابنة عمه الوفية أثناء رحلة مرضه الأخير.