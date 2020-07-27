شكرا لقرائتكم خبر عن تمرينات في المنزل.. داليا البحيرى تحافظ على لياقتها البدنية "صور وفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة داليا البحري، على رفع لياقتها البدنية والمحافظة على رشاقتها من جديد، بعد مرورها بفترة صعبة خلال الفترة الماضية عقب إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد، وشاركت متابعيها وجمهورها، بمقاطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت البحيري في الفيديوهات وهي تقوم بتدريباتها في منزلها برفقه أحد اصدقائها والتي واظبت فيها على التدريبات الشاقة لرفع لياقتها في أسرع وقت.

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وعلى جانب آخر، كشف رجل الأعمال حسن سامى، زوج الفنانة داليا البحيرى، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا حيث أكدت نتيجة التحاليل التى أجراها إصابته بالفيروس، مشيراً إلى أن حالته مستقرة تماماً وأنه أصبح مطمئنا الآن بعدما أجرى كل أفراد أسرته التحاليل وخرجت سلبية.

وقال حسن سامى لـ"الخليج 365" إن الأعراض التى ظهرت عنده ليست شديدة ولم تدخل فى أى مراحل خطرة، مضيفاً أنه يقضى فى فترة العزل الصحى فى منزل آخر بعيداً عن أسرته حتى لا يكون هناك مخالطة معهم كما أنه يتابع علاجه مع الأطباء تليفونيا خاصة وأن الأمر لم يستدع إلى الآن تردد الأطباء عليه فى المنزل.

وأشار حسن سامى إلى أن إصابته بفيروس كورونا لم تأت بسبب مخالطته لأشخاص مصابة بالفيروس خاصة وأن كل أفراد أسرته جاءت نتيجتهم سلبيه، إضافة إلى أنه يذهب إلى شركته ويكون فى مكتبه دون تعامل مباشر مع أى أشخاص آخرين، وحتى الاجتماعات كان يجريها أون لاين بالفيديو ولذلك استبعد فكرة انتفال الفيروس إليه نتيجة الاختلاط مع أشخاص مصابين به.

وأرجع رجل الأعمال نقل الفيروس إليه بسبب استعمال أداه ملوثة بالفيروس أوباب سيارة أو غيره من هذه الأمور وهذا ما يكون نادراً خاصة وأن فرصة الاصابة بالفيروس تكون أكبر بسبب الاختلاط.