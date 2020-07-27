شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يعلن عن طرح أحدث أغانيه "شكوى إلى الله" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد فؤاد، عن طرح أحدث أغانيه بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، وتحمل اسم "شكوى إلى الله".

ونشر فؤاد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة من البوستر الدعائى للأغنية، دون الكشف عن صناعها من عناصر التلحين والتوزيع الموسيقى، لكنه علق، قائلا: "شكوى إلى الله.. قريبا".





وكان محمد فؤاد، أعلن فى تصريحات سابقة، أنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عن ‏عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏

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من ناحية أخرى، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد "جاية فى وقتها"، حيث يتعاون فيها لأول مرة مع الملحن مصطفى شكرى، كلمات وائل توفيق، توزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب.

‏وأضاف فؤاد أنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت ‏مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏

وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم مش ‏هيبقى اسمه ‏سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفا أن هناك عددا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات جديدة ‏قائلا: "فيه ناس بتاخد ‏أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ربنا ‏يكرمهم".